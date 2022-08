Tra Castel di Lama e Appignano del Tronto, il Trofeo Il Miglio-SS Crocifisso chiude il challenge Ciclismo Solidale 2022

Grande movimento in questi giorni a Castel di Lama per mettere in cantiere domenica 28 agosto la settima edizione del Trofeo Il Miglio-SS Crocifisso con un look rinnovato per il salto di categoria e il percorso che interessa la vicina Appignano del Tronto.

Ciò dimostra la grande attesa che pervade intorno a questo avvenimento dove i ragazzi della categoria juniores vivranno domenica prossima un momento da protagonisti a una settimana dal Giro della Lunigiana, grazie agli sforzi organizzativi congiunti dell’Asd Il Miglio e dell’Asd Ciclismo e Solidarietà-Lega del Filo d’Oro

La gara sarà valida come ultima prova del progetto “Ciclismo Solidale 2022” che racchiude tutte le gare Juniores della regione Marche con premiazione finale che verrà effettuata presso la sede della Lega del Filo d’Oro.

La classifica al momento vede in testa due atleti a pari merito con lo stesso punteggio (29): Matteo Fiorini del Pedale Chiaravallese e Burani Edoardo del Team Fortebraccio. Tra il terzo e il quinto posto si collocano Sebastiano Fanelli del Pedale Chiaravallese (20), Diego Bracalente della Scap Trodica di Morrovalle (19) e Lorenzo Anniballi della Sidermec F.lli Vitali (19).

Essendo l’ultima gara del challenge ed assegnando punteggio doppio, ci potrebbero essere variazioni e/o conferme alla classifica attuale.

Domenica si corre sulla distanza di 18,5 chilometri, un anello da ripetere sei volte con il transito ad Appignano del Tronto, la partenza alle 14:30 da viale della Liberazione a Castel di Lama e arrivo previsto intorno alle 17:30.