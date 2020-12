Sciopero Funzione Pubblica: 32 mila nelle Marche

Domani incrociano le braccia i dipendenti del settore della funzione pubblica in tutto il territorio nazionale.

Si svolgerà ad Ancona il 9 dicembre alle 10, davanti alla Prefettura in piazza del Plebiscito la manifestazione regionale relativa allo sciopero nazionale dei dipendenti pubblici, indetto da Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl. Sono circa 32mila i dipendenti pubblici marchigiani che parteciperanno allo sciopero per chiedere il “rinnovo dei contratti nazionali di lavoro, risorse per la formazione e l’aggiornamento professionale oltre che nuove assunzioni e stabilizzazioni dei precari, a partire dal comparto sanità, per rinnovare la pubblica amministrazione e coniugare la valorizzazione dei professionisti del pubblico con servizi efficienti ed efficaci ai cittadini”.

Una manifestazione che si svolge in un momento molto complesso per l’intero mondo del lavoro.