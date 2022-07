Sconcerti ad Ancona

Sconcerti approda al ventitreesimo capitolo della sua storia e lo fa dal 14 luglio ad Ancona nella Corte interna della Mole Vanvitelliana offrendo al pubblico quattro appuntamenti imperdibili: i concerti di ON (Riccardo Sinigallia, Adriano Viterbini, ICE ONE), C’Mon Tigre, Dumbo Gets Mad e Laila Al Habash sul palco della Mole Vanvitelliana di Ancona.

Ad inaugurare Sconcerti, giovedì 14 luglio, il progetto ON di Adriano Viterbini, Riccardo Sinigallia e ICE ONE. L’incredibile ed originale performance di pura improvvisazione dei tre artisti sarà arricchita da schermi su cui saranno proiettate immagini in diretta delle loro mani che suonano gli strumenti. Il concerto sarà accompagnato anche da diverse rappresentazioni grafiche del suono mediante oscilloscopi e analizzatori di spettro, assicurando un pieno coinvolgimento del pubblico.

Il secondo live in programma, giovedì 21 luglio, è quello dei C’Mon Tigre. Un progetto non solo musicale ma anche artistico che nasce da un duo che non si espone ma, anzi, mette in primo piano i musicisti con i quali collabora, creando così un collettivo multicolore, multiforme e cosmopolita. I loro live sono un’esplosione di energia che non si riesce a confinare in un unico contenitore, che nasce dal bacino del Mediterraneo e che viaggia attraverso correnti fortissime, bagnando terre lontane e vicine.

Giovedì 4 agosto è la volta di Dumbo Gets Mad, progetto del polistrumentista Luca Bergomi che combina synth eterei digitali e analogici a uno psych pop rétro, ipnotico e impregnato di ‘60s, con incursioni rock, funky ed etniche, creando una musica fluida, aperta ad inglobare ogni influenza, spunto e ispirazione.

Conclude Sconcerti, giovedì 25 agosto, Laila Al Habash, una delle grandi promesse della scena italiana. Classe 1998, sangue romano e palestinese, Laila Al Habash con la sua musica e la sua personalità sta costruendo un nuovo tipo di pop. Ironica, carismatica, schietta ed emotiva, nelle sue canzoni dal sound fluido mescola un gusto sempre personale con melodie e una scrittura che richiamano mondi e generi diversi.

Il festival è ideato e organizzato da Arci Ancona, con il sostegno del Comune di Ancona e in collaborazione con AMAT. Sconcerti è stato fondato da Arci Ancona nel 1999 e nel corso delle 19 precedenti edizioni ha ospitato artisti italiani e internazionali del calibro di Patti Smith, Ginevra Di Marco, Massimo Volume e Giardini di Mirò, Petra Magoni e Ferruccio Spinelli, Ty Segall, Le luci della centrale elettrica, Is Tropical, Oneida, Iosonouncane e moltissimi altri.

Costo biglietti: ON (Riccardo Sinigallia, Adriano Viterbini, ICE ONE) 13 € + diritti di prevendita, C’Mon Tigre 20 € + diritti di prevendita, Dumbo Gets Mad 8 € + diritti di prevendita, Laila Al Habash 12 € + diritti di prevendita. Vendita on line su www.vivaticket.com e presso circuito biglietterie AMAT (info al n 071 2072439). Biglietteria alla Mole dalle ore 20 del giorno di spettacolo.

Per informazioni: www.lazzarettoestate.org.