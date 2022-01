Scuola e Covid, oggi subito sciopero ad Ancona e Ascoli per la sicurezza

La ripresa della scuola in questa quarta ondata di Covid ha scatenato polemiche che non si sono ancora sopite nonostante il suono della campanella di questa mattina.

Sciopero domani, 10 gennaio, delle scuole secondarie di secondo grado proclamato dalle consulte degli studenti degli istituti superiori delle province di Ancona e di Ascoli Piceno.

“La nostra richiesta fatta in data 5 gennaio 2022 di avere uno screening con tampone gratuito per tutti i ragazzi delle superiori è stata ignorata dalla Regione – spiegano i rappresentanti -; le istituzioni non garantiscono un rientro in sicurezza per i ragazzi delle superiori che rischiano di aggravare la situazione dei contagi da Covid-19 che stanno aumentando vertiginosamente nel nostro territorio; chiediamo di essere dotati gratuitamente di mascherine FfpP2 gratuite come espresso dell’ultimo Decreto”.