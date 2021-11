Siglato il Contratto Integrativo Decentrato del Personale Provincia Ascoli Piceno

E’ stato sottoscritto questa settimana il Contratto Integrativo Decentrato che disciplina le modalità di utilizzo delle risorse destinate all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l’anno 2021 di tutto il personale della Provincia. Con questo, atto che si richiama alla normativa ed al contatto collettivo del comparto enti locali, l’Amministrazione Provinciale individua risorse ancora da destinare per circa 60mila euro. Tali risorse verranno così ripartite: una parte per finanziare le progressioni economiche orizzontali (PEO) che saranno attribuite, a decorrere dal 1.1.2021.,in base al possesso di requisiti di merito ed esperienza stabiliti in apposito regolamento e un’altra parte destinata invece alla produttività individuale del personale, la cosiddetta performance.

“Si tratta di un risultato importante per il personale dipendente – evidenzia il Presidente reggente della Provincia Daniele Tonelli – ottenuto grazie alla mediazione portata avanti nei mesi precedenti dal presidente Sergio Fabiani, dalle rappresentanze sindacali dell’Ente e dal Segretario Generale della Provincia. Le risorse erogate sono destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività – sottolinea il Presidente Tonelli – e sono determinate tenendo conto non solo delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti e delle disponibilità economiche e finanziarie dell’Ente, ma anche dei nuovi servizi e dei processi di riorganizzazione finalizzati ad accrescere l’efficienza della macchina amministrativa e della sua capacità di erogare servizi ed attività per il territorio e degli utenti”.