Sparatoria all’alba ad Ancona: due feriti, indagini in corso

Oggi all’alba, due persone sono rimaste ferite in una sparatoria, in via Flavia ad Ancona.

Sul posto è presente la Squadra Mobile di Ancona che ha avviato le indagini del caso sulle quali vige profondo riserbo.

Sul luogo sono al lavoro gli uomini della Scientifica che hanno repertato diversi bossoli.

I due feriti sono stati trasportati all’ospedale Torrette e nessuno dei due sarebbe in pericolo di vita.

Dalle prime indiscrezioni, sarebbe rimasto ferito un giovane di 22 anni, colpito ad una gamba da un colpo di pistola.

A sparare sarebbe stato un altro uomo, sembra un quarantenne, che prima avrebbe esploso un colpo in aria.

I due si sarebbero incontrati intorno alle 4 di mattina, non si conosce poi quello che è successo e le motivazioni scatenanti la sparatoria.

Anche il 40enne sarebbe finito all’ospedale, dove sarebbe andato autonomamente, forse perché ferito durante una colluttazione.

Al pronto soccorso sono arrivati anche gli amici del 22enne e ci sono stati momenti di tensione.

A tal punto che la zona viene presidiata dalla polizia.