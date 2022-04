Successo di partecipanti per i “Laboratori intergenerazionali del gioco degli scacchi”

Ascoli Piceno – Successo di partecipanti per la prima iniziativa del progetto “Laboratori intergenerazionali del gioco degli scacchi” che si sta svolgendo presso il Circolo Acli Centro socio culturale Tofare Aps in via Oristano (angolo Via Napoli).

Sono stati numerosi, infatti, i cittadini di ogni età che hanno accettato di partecipare all’iniziativa organizzata da A.S.D. Aps Centro Iniziative Giovani e dal Centro socio culturale Tofare Aps Acli, in collaborazione con Acli Provinciali di Ascoli Piceno, Club Scacchi Offida e con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Ascoli Piceno.

Al primo appuntamento erano presenti l’assessore alle politiche sociali del Comune di Ascoli Piceno Massimiliano Brugni ed il presidente provinciale delle Acli Claudio Bachetti che hanno avuto parole di apprezzamento per l’iniziativa.

Il progetto consiste in lezioni e partite libere di scacchi che si svolgeranno ogni martedì fino al 10 maggio dalle ore 17 alle ore 19.

La partecipazione è gratuita ed è ancora possibile iscriversi al numero 3442229927.