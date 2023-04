Torres-Fermana 1-1, pari in terra sarda per i Canarini

La Fermana si congeda dal campionato con un pareggio. Al Vanni Sanna di Sassari termina 1-1 l’incontro tra le due formazioni ripescate del girone, ovvero Torres e Fermana.

Succede tutto nella ripresa con i sardi che sbloccano il risultato al 14’ con Saporiti cui risponde un gran bel gol realizzato da Fischnaller che porta a tredici reti il suo bottino stagionale. Partita dai ritmi bassi che ha visto la Torres cercare con maggior insistenza la via della rete. Diverse sono state le occasioni non concretizzate dalla formazione allenata da Alfonso Greco che oggi si è trovata di fronte un Nardi in forma smagliante e decisivo in diverse occasioni. Il portiere canarino nulla ha potuto sul colpo di testa da distanza ravvicinata con cui Saporiti ha portato in vantaggio la Torres al 14’ della ripresa. La Fermana non voleva finire il campionato con una sconfitta, anche per non deludere i tifosi che si sono sobbarcati una trasferta scomoda e dispendiosa. Al 37’ della ripresa Nannelli da fondo campo ha messo al centro dell’area di rigore un cross morbido che Fischnaller al volo ha spedito alle spalle dell’incolpevole Garau. Cala il sipario su una stagione che per i canarini è stata sicuramente positiva, con l’obiettivo salvezza centrato con largo anticipo. Ora inizia un periodo ancora più importante, la programmazione del futuro su cui il sodalizio gialloblù sta già lavorando per non lasciare nulla di intentato. Arrivederci alla prossima stagione.

TORRES-FERMANA 1-1 (p.t. 0-0)

MARCATORI 14’st Saporiti, 37’st Fischnaller

TORRES (4-4-2) Garau (45’st Carboni); Heinz, Dametto, Antonelli, Pinna (1’st Girgi); Saporiti (20’st Lisai), Urso, Masala (20’st Lora), Ruocco; Scotto; Diakite(20’st Scappini)

A disposizione:Salvato, Bonavolontà, Campagna, Lombardo, Tesio, Gianola, Omeregbe, Liviero.

Allenatore: Alfonso Greco

FERMANA (4-3-3) Nardi; Eleuteri, Spedalieri, Pellizzari (13’st Carosso), De Nuzzo (27’st Gkertsos); Scorza (27’st Romeo), Giandonato, Misuraca; Pinzi (36’st Pampano) , Fischnaller, Maggio (36’st Nannelli)

A disposizione:De Matteis, Macchioni, Vessella, Carosso, Parodi, Ronci

Allenatore: Stefano Protti

ARBITRO Valerio Vogliacco di Bari (Bianchi/Rinaldi/Andriambelo)

NOTE Corner 9-0 Ammoniti: Eleuteri, Scorza, Scappini, Carosso Recuperi p.t. 3’, s.t. 4’