Truffa del bancomat, vittima una 30 enne di Fabriano

Una giovane donna 30 enne di Fabriano vittima della truffa del bancomat scoperta dai Carabinieri che hanno preso gli autori.

Vende degli oggetti personali tramite una applicazione on-line e credendo di eseguire la ricarica della propria carta di credito, esegue più ricariche su quelle dei malfattori.

I carabinieri di Fabriano (Ancona), diretti dal capitano Mirco Marcucci, hanno individuato e denunciato in stato di libertà 3 uomini e una donna, per aver attuato la cosiddetta “truffa del bancomat”.

La vittima è un 30enne che è stato contattato da una donna, dopo aver inserito un annuncio per la vendita di sua merce elettronica. La truffatrice è riuscita a raggirare il fabrianese e farsi ricaricare per ben 5 volte la propria carta, per un valore complessivo di alcune migliaia di euro. Solo dopo alcune ore, il 30enne si è reso conto che non aveva ricevuto soldi, ma al contrario li aveva accreditati alla truffatrice. Ha provato a ricontattarla e ovviamente non ci è riuscito. Si è, quindi, rivolto ai carabinieri che sono riusciti a individuare l’identità della donna e dei suoi tre complici, già noti alle forze dell’ordine proprio perché dediti a questi specifici reati, denunciandoli per truffa in concorso