Vaccini Anti Covid, Farmacie sempre più protagoniste nelle Marche

Farmacie sempre più protagoniste nella lotta al Covid attraverso tamponi e somministrazioni di vaccini.

Nelle farmacie marchigiane “negli ultimi 20 giorni (tra la seconda quindicina di settembre e la prima settimana di ottobre) sono stati inoculate nelle 125 farmacie marchigiane coinvolte, più di 5mila dosi superando oltre 29mila vaccini”.

Lo fa sapere Andrea Avitabile, presidente di Federfarma Marche, grazie anche al servizio epidemiologico della Regione.

“Le farmacie sono scese in campo per la vaccinazione anti-Covid con una particolare attenzione a favorire il cittadino ed avvicinarne sempre più”.

L’obiettivo di somministrazioni settimanali è stato superato, informa “tanto che l’assessore Saltamartini, in queste ore, ha autorizzato le farmacie a procedere alla somministrazione della terza dose, rivolta ai soggetti indicati dalle norme in vigore e, in seguito, anche alle altre fasce di età che verranno indicate dall’autorità centrale”.

Il nuovo provvedimento dell’Agenzia Sanitaria Regionale “dispone che le farmacie provvedano anche alla somministrazione della 2/a dose di vaccino per i soggetti impossibilitati a recarsi presso i centri vaccinali. “Utilizzeremo il vaccino di BioNTech-Pfizer – riferisce ancora Avitabile – seguendo la procedura del portale di Poste Italiane con la prenotazione diretta in farmacia del cittadino”.