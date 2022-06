Vasco Rossi arriva in concerto ad Ancona

VASCO LIVE – ANCONA ASPETTA VASCO, 26 GIUGNO, STADIO DEL CONERO: SOLD OUT

Vasco Rossi e la sua tribù on the road again, per un lungo tour (11 date), che si concluderà a Torino il

30 giugno.

Tour sold out, per un totale di oltre 690.000 biglietti (…acquistati qualche mese fa o … custoditi per tre anni). Dopo la carica dei 140.000 a Roma Circo Massimo (11 e 12 giugno), dei 45.000 a Napoli, 41.000 a Messina, 50.000 a Bari eccoci ad Ancona allo Stadio Del Conero, sold out con 33.000 biglietti venduti, per una notte indimenticabile

Sotto il segno del funk rock

Lo show è, come sempre, il più potente ed emozionante al mondo ma quest’anno ci andava il clima

funky che i fiati aggiungono. La setlist “della rinascita“ è speciale per liberare tutte le emozioni così a

lungo trattenute. Per farsi trasportare dall’onda delle canzoni un poco alla volta e … salire su… su… su, fino a “prendere il volo”.

Setlist ricca di novità e sorprese

Le canzoni dell’ultimo album ci sono quasi tutte, la prima è “XI comandamento” e l’ultima è la title

track “Siamo qui”. Le altre sono distribuite lungo le due ore e mezza di concerto, nelle prime dieci, la

hit “La pioggia alla domenica”, qui nella versione originale (quella con Marracash è sulle piattaforme

digitali per Save the Children) e il rock della fluida “L’amore l’amore”.

Inedite a concerto perché non hanno ancora mai potuto essere eseguite dal vivo sono le recenti: “Se ti potessi dire” (2020) e “Una canzone d’amore buttata via” (2021).

Le canzoni che non ti aspetti

Perle ripescate dai rutilanti anni ‘80: “Amore aiuto”, Blasco ‘82 doc, un capolavoro d’ironia, mai

cantato dal vivo prima (dall’album “Vado al massimo”, 40 anni quest’anno). La giocosa “Ti taglio la

gola”, brano cult molto amato (dall’album “Cosa succede in città”, ‘85). “Muoviti”, da “Liberi Liberi”.

Una preziosa “Toffee” d’annata con tanto di suggestivo assolo di sax (che richiama l’originale di “Cosa

succede in città” , ’85.

Le sue ballad

L’altra faccia del rock, le sue ballad per sognare, intense e malinconiche, ci stanno… eccome se ci

stanno oggi: “Un senso”, “Stupendo”, “Siamo soli”, “Senza parole” (suggestiva la clip che il regista live

Pepsy Romanoff ha ideato per i megaschermi: il libro “La versione di Vasco” brucia in reverse, si

ricompone dalla cenere perché le parole rimangono).

Sotto il segno del divertimento

Tutta la prima parte invoglia a riscoprire il piacere, di stare insieme, di sfogarsi. L’intro accende l’attesa per il KOM che a muso duro attacca “XI Comandamento”, feroce, ma questo è lo stato d’animo attuale: incazzato.

Immediatamente dopo ci mette la leggerezza di “L’uomo più semplice” e “Ti prendo e ti porto via”: e questo sarà il mood da lì in avanti… ci si muove… ci si riconosce… ci si abbraccia.

Sotto il segno del rock, contro la guerra

Nella seconda parte rientro alla realtà, “dura” come la sequenza di brani: “Tu ce l’hai con me”, “C’è chi

dice no” con cui ribadisce il suo “Fuck the war! Stop the war!” e l’attualissima “Gli spari sopra” in

solidarietà con chi – sta soffrendo per una guerra che un senso non ce l’ha proprio. (appare una

gigantesca piovra tentacolare metaforica).

In teoria il concerto finisce con “Siamo qui”. In realtà c’è una terza parte in cui il clima si fa intimo, “e

centomila occhi si voltarono a guardare il cielo con un sospiro leggero…”.

Si vola alto, molto alto da “Sballi ravvicinati del terzo tipo”, cambio al basso: scende il Torre, Andrea

Torresani, e sale il Gallo, Claudio Golineli, guest star. Brividi con sorprese che non ti aspetti, come

“Toffee” atmosfera da unplugged.

E poi ancora “Sally” (sui megaschermi parleranno le immagini di cinque donne di cinque nazionalità

diverse).

Per i fuochi d’artificio finali: “Siamo solo noi”, “Vita spericolata” “Canzone” e “Albachiara”…

E chi la ferma più la festa?!

Un’esplosione di luci spettacolari, 1500 i corpi illuminanti e potenza audio da 750.000 watt.

Sul palco scorribande a chitarre sguainate, fiati che invitano al divertimento, ultima novità di

quest’anno sono congas e timbales che danno un sapore afro agli arrangiamenti. C’è anche il suono

magico della Lap steel guitar.

Ecco i musicisti della band “migliore del mondo”:

STEF BURNS: chitarra

VINCE PASTANO: chitarra, cori, direttore musicale

ANDREA TORRESANI: basso

CLAUDIO GOLINELLI: basso, guest star

ALBERTO ROCCHETTI: tastiere, piano, cori

FRANK NEMOLA: cori, tastiere, programmazione

MATT LAUG: batteria

BEATRICE ANTOLINI: percussioni, tastiere, cori

ANDREA FERRARIO: sax

TIZIANO BIANCHI: tromba

ROBERTO SOLIMANDO: trombone

Le immagini sui megaschermi della regia live

Di Pepsy Romanoff: 14 video originali prodotti ad hoc, 15 Notch, effetti interattivi originali, vedi “C’è chi dice no” sull’avatar di Vasco digitalizzato.

29 capitoli visivi in tutto. Diretta live in bianco e nero, con una serie di caratteri in stampatello, è

l’alfabeto “vaschiano” che legherà i vari capitoli visivi dello show (“Tu ce l’hai con me”).

Video originali simbolici per “Senza parole”, “Gli spari sopra”, “Un senso”, “Sally”, “Anima fragile”.

Il palco

Ideato da Gio’ Forma

Gigantesco, alto come un palazzo di 9 piani

Larghezza = 90mt lineari

Profondità = 26mt lineari

Altezza = 28mt

Peso proprio del palco e dei portali = 200t

Peso totale delle sospensioni applicate al palco = 130t

Concrete Ballasts = 220t (zavorre di cemento per stabilizzare le strutture dal vento)

Water ballast = 18.500 litri (acqua immessa dentro le basi delle torri per stabilizzare la struttura)

Lighting Sys

Il mago delle luci Giovanni Pinna… quest’anno ci sbalordirà ancora di più

Corpi Illuminanti = 1.500 unità

Sound Sys

Il mago del suono Superkors, Andrea Corsellini

Potenza Totale Sistema Audio = 750.000 Watts Rms

Staff in tour

Produzione + Staff/Artista = 221 Pax al seguito

Personale di fatica locale = 60/80 Pax al giorno x 22 gg (160 tra facchini/mulettisti) allo smontaggio

produzione

Elettricisti locali = 6

Runners locali = 8

Trucking

Autoarticolati Ferro = 24/26

Autoarticolati Produzione = 40/42 ( 65 monoblocchi tra uffici e camerini

Tendostrutture retropalco = 4 (20mt x 10mt)

Autoarticolati Food&Drinks = 36 (400 addetti alla ristorazione)

Autoarticolati del Merchandising = 4 (100 addetti che lavoreranno nell’area show)

Generatori Totali = 9 (5 operatori Genny)

Transenne (di varo tipo) = 20

Cabling

Caverie di Corrente e Segnali = Approx 155km di cavi interrati in polifere (che collegano tutte le torri di delay alla mezzeria dell’ettangolo del concerto)

Machinery

Autogru da 100t = 2

Autogru da 40t = 1

Piattaforme Aeree = 2

Carrelli elevatori = 12

Carrelli elevatori telescopici = 4VIDEO SYS

Totale Schermi Led Palco = 1.200mq

Totale Schermi Led di Ritardo = 240mq

Laser System

Teste Laser = 35 unità

Motor / Automation System

Totale motori standard = 200 unità (da 2t, 1t, 0.75t, 0,50t)

Totale motori intelligenti = 37 unità (da 1.0t)

Security

Addetti alla sicurezza = 300 Stewards

Outfit Vasco

Di Laura e Luca Rossi Schmidt

Foto in tour by Chiaroscuro Creative

Fotografi: Gianluca Simoni, Roberto Villani, Alessandra Trucillo