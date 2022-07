Volley, abbonamenti a raffica per la prossima stagione della Lube

Primo via vai estivo di tifosi all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche per inaugurare la Campagna abbonamenti 2022/23 della Cucine Lube.

Una buona risposta con oltre 150 tessere vendute nelle prime ore di apertura del botteghino. A partire dalle 16 di oggi, numerosi gruppi di supporter biancorossi hanno fatto capolino alle casse del palas per approfittare del diritto di prelazione, riservato durante tutta la settimana a chi era abbonato nella stagione 2019/20. In molti hanno anche chiesto informazioni preventive al telefono in attesa di passare nei prossimi giorni.

Una partenza incoraggiante visto che l’obiettivo principale di A.S. Volley Lube è tornare ai numeri del periodo pre-Covid. Lo scorso anno, nonostante le problematiche legate all’emergenza pandemica, la squadra vantava comunque oltre 1000 abbonati.

“Siamo soddisfatti di questa prima giornata – dichiara il vice presidente biancorosso Albino Massaccesi -. Ora è importante proseguire con buoni ritmi!”

Calendario di vendita.

Dalle 16 di oggi a sabato 9 luglio alle 13, tutti i possessori degli abbonamenti della stagione 2019/20 avranno diritto di prelazione per la stagione 2022/23.

Da lunedì 11 luglio alle 16 a giovedì 14 luglio fino alle 19, tutti i possessori degli abbonamenti della stagione 2021/22 avranno diritto di prelazione per la stagione 2022/23.

Dalle ore 16 di venerdì 15 luglio si aprirà la libera vendita degli abbonamenti alla stagione 2022/23.

Orari vendita abbonamenti.

Dal lunedì al venerdì ore 16-19, sabato 10-13, domenica chiuso.

Abbonamenti Online.

Dalle ore 16 di venerdì 15 luglio sarà possibile acquistare gli abbonamenti alla stagione 2022/23 anche online sul circuito Vivaticket collegandosi alla pagina web lubevolley.vivaticket.it.