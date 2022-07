Covid, i nuovi positivi nelle Marche superano quota 3 mila

Sono numeri ancora molto alti quelli dei nuovi casi di Covid nella nostra regione. Supera ancora una volta quota 3mila (3.025 su 6.611 tamponi) il numero di positivi al coronavirus rilevati in 24 ore nelle Marche e l’incidenza sale da 1.122,47 a 1.179,72.

In una settimana il numero di positivi è di 17.743.

Contestualmente, però, comunica la Regione, il numero dei ricoverati è sceso nell’ultima giornata da 147 a 144 (-3): sei i degenti in Terapia intensiva (invariati), 16 in Semintensiva (+1) e 122 in reparti non intensivi (-4). Il totale di isolamenti domiciliari sale a 25.024 di cui però solo 287 con sintomi (1,14%). Due i decessi correlati che portano il totale regionale di vittime a 3.950.

Sono 29 le persone in osservazione nei pronto soccorso e sei gli ospiti di strutture territoriali per post-critic