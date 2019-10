A Eurochocolate Summit Internazionale sul cacao

Domani aprirà i battenti il Summit internazionale sul cacao. Al centro del dibattito il tema: “Il cacao come leva di sviluppo delle comunità rurali e urbane nei Paesi produttori”

Sarà presentato il progetto C.R.E.A.T.I.V.E. CACAO promosso da 7 diverse organizzazioni provenienti da 5 paesi

In programma domani Giovedì 24 Ottobre alle ore 9.30 nel Salone d’Onore di Palazzo Donini il Summit Internazionale “In the heart of Chocolate” che sarà moderato da Paolo Pastore, Direttore Fairtrade Italia. Un incontro che avrà ad oggetto Il cacao come leva di sviluppo delle comunità rurali e urbane nei Paesi produttori.

Ripensare in modo creativo lo sviluppo dei villaggi e degli ecosistemi nei Paesi produttori di cacao è infatti l’obiettivo del progetto C.R.E.A.T.I.V.E. CACAO ovvero Creative Rural Empowement and Thinking Innovative Villages and Ecosystems through Cacao – ideato e promosso da 7 diverse organizzazioni provenienti da 5 paesi (Germania, Italia, Colombia, Brasile, Bolivia) per una durata di 18 mesi a partire da febbraio 2018.

Il progetto, presentato dalla ONG tedesca Starkmacher e.V. si pone i seguenti obiettivi: rispondere alle sfide odierne di un mercato del lavoro in crisi, con conseguente aumento dei livelli di disoccupazione giovanile; promuovere una crescita sostenibile, intelligente e inclusiva della filiera del cacao; promuovere la creazione di processi partecipativi tra i giovani e affrontando la generale tendenza alla migrazione dalle aree rurali a quelle urbane in Colombia, Brasile e Bolivia. Nel corso del convegno queste best practicedialogheranno con le esperienze di altri importanti Paesi produttori del goloso Cibo degli Dèi.

Introduce e Modera Paolo Pastore | Direttore Fairtrade Italia

Interventi:

Giselle Canahuati Canahuati | Console Generale dell’Honduras a Roma

Roberto Madrid | Project Manager COAGRICSAL, Honduras

Andrea Onelli | Responsabile educativo C.R.E.A.T.I.V.E. CACAO

Giulia Porrini | Responsabile produzione output C.R.E.A.T.I.V.E. CACAO

Guido Mercado | Delegato Fundacion UNISOL, Bolivia

Naomi Costantini | Segreteria Socio-Economica IILA – Organizzazione internazionale italo-latino americana

Andrii Grechaniy | Direttore PARIGON CA, Venezuela

Carlos Bermudez | Direttore Commerciale Veberal S.A.S., Colombia

Fernand Didier Manga | Delegato Comunità urbana di Yaoundé, Camerun

Nel corso del Summit saranno assegnati i riconoscimenti di Chocoday Ambassador 2019: la rete internazionale di professionisti e opinion leader pronti a diffondere i principi cardine del Manifesto Chocoday. Il Chocoday (celebrato il 12 ottobre di ogni anno) è la giornata dedicata al cacao sostenibile e al consumo responsabile del buon cioccolato promossa da Eurochocolate (https://www.chocoday.com). Tutti possono partecipare al Chocoday: privati cittadini, operatori del settore, scuole, ONG, istituzioni,associazioni e aziende. Per manifestare la volontà di tutelare la qualità del cioccolato basta sottoscrivere il Manifesto del Chocoday.

Grazie al progetto C.R.E.A.T.I.V.E. CACAO giovedì 24 ottobre alle 17.30 e sabato 26 ottobre alle 12.00 Andrea Onelli condurrà i partecipanti in un originale assaggio di fave di cacao tostate e cioccolato provenienti da Bolivia, Brasile e Colombia

I partner del progetto C.R.E.A.T.I.V.E. CACAO

Starkmacher e.V. è un’Organizzazione tedesca senza scopo di lucro. La mission complessiva dell’Associazione è rafforzare e responsabilizzare i cittadini, in particolare i giovani, a reagire positivamente alle attuali sfide della società di oggi. Le principali aree di attività sono il lavoro giovanile, l’educazione non formale e l’apprendimento interculturale all’interno di diversi contesti sociali ed etnici nonché la prevenzione della violenza e la promozione dei diritti fondamentali, della cittadinanza e dell’uguaglianza.

Umami Area è un’associazione culturale italiana che riunisce esperti di analisi sensoriale, consulenti tecnici e amanti del cibo e bevande di qualità. Umami Area è un portale che educa il consumatore a una migliore qualità del cibo unita a una maggiore diffusione della cultura del gusto e della qualità.

IILA è una Organizzazione Internazionale composta dai Governi della Repubblica Italiana e delle Repubbliche Latino Americane di Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Italia, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Repubblica Dominicana, Uruguay, Venezuela. In conformità delle finalità istituzionali, l’IILA opera al servizio della collaborazione fra l’Italia e l’America Latina mediante molteplici attività e iniziative.

IPSAR è l’Istituto Professionale Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità Alberghiera Carlo Porta, una scuola secondaria italiana con sede a Milano che offre corsi di diploma quinquennali per oltre 1400 studenti in reception, bartending, sommelier, cuisine e pasticceria. Oltre ai vari argomenti curriculari, la scuola ha sviluppato specifici programmi educativi sul caffè e sul cacao, con la costituzione dell’accademia del caffè Carlo Porta, per favorire le crescenti esigenze degli studenti e degli appassionati di caffè di una formazione professionale nel campo.

Fundacion Unisol è stata fondata in Bolivia nel 2006. La missione di UNISOL è quella di promuovere lo sviluppo personale dei gruppi sociali svantaggiati a diversi livelli, attraverso la promozione e lo sviluppo di progetti sociali, culturali ed economici.

Fazenda da Esperanca: è stata fondata nel 1979 in Brasile e ha avviato nel 1983 la comunità “Fazenda da Esperança” che si occupa del recupero umano, sociale e lavorativo di giovani drogati e alcolizzati, mostrando loro un nuovo modo di vita nelle loro comunità agricole.

Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA è un’istituzione pubblica sotto la guida del Ministero del Lavoro in Colombia, è responsabile dell’erogazione di una formazione professionale gratuita ai giovani colombiani, consentendo la loro reintegrazione in attività produttive e di business.

Aggiornamenti e news sui canali social di Eurochocolate:

Facebook: Eurochocolate.official

Twitter: @faceciok

Instagram: @Eurochocolate