Agnelli prigionieri salvati dalla Forestale nel maceratese

Ogni anno si scatena il dibattito tra animalisti e non per la pratica del pasto dell’agnello: ma questa storia nulla ha a che fare con le tradizioni ma solo con la cattiveria di qualche essere umano.

I carabinieri forestali hanno scoperto in un casolare disabitato a Morrovalle agnelli richiusi in condizioni di degrado ed isolamento, privi di luce, cibo ed acqua, e verosimilmente provento di furto. I militari sono intervenuti dopo una segnalazione da parte dei proprietari dell’immobile disabitato, a loro volta avvertiti da un vicino. Sul posto Anche un veterinario dell’Asur di Civitanova Marche per la valutazione dello stato di salute degli ovini. I 26 agnellini sono stati sequestrati e affidati in custodia ad un allevatore della zona