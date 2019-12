Ascoli-Cittadella 1-0, Scamacca fa volare il Picchio

Importante vittoria dell’Ascoli che batte in casa al Del Duca il Cittadella.

Restano in corsa per le zone che contano i bianconeri, ai quali, per portare a casa il bottino pieno, basta la conclusione di Scamacca: suo, al 51′, il destro dal limite che batte Paleari.

I tifosi bianconeri possono continuare a sognare per obiettivi importanti.

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Padoin, Brosco, Gravillon, D’Elia; Cavion, Troiano, Brlek; Ninkovic (48′ st Valentini); Scamacca (29′ st Beretta), Ardemagni (42′ st Piccinocchi) A disp. Lanni, Novi, Petrucci, Scorza, Chajia, Gerbo, Laverone, Matos. All. Zanetti.

CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari; Ghiringhelli, Frare, Adorni, Benedetti; Vita (21′ st Luppi), Iori, Branca (39′ st Panico); D’Urso; Diaw, Rosafio (28′ st Proia). A disp. Maniero, Mora, Camigliano, Bussaglia, Perticone, Gargiulo, Pavan, Celar. All. Venturato

ARBITRO: Marini di Roma

RETE: 6′ st Scamacca (A)

NOTE: ammoniti Frare (C), Ghiringhelli (C), Brlek (A), Rosafio (C), Troiano (A). Spettatori 5.768 (4.197 abbonati) per un incasso di 45.153,80 € (quota abbonamenti 33.181,80 €). Rec. 1′ pt, 6′ st