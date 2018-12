Ascoli-Crotone 3-2, vittoria di rimonta in zona Cesarini

Vittoria di rimonta per l’Ascoli che chiude il 2018 con un successo sofferto in casa contro il Crotone di mister Stroppa.

Inizia male la sfida per i bianconeri che non sembrano neanche scesi in campo: prima Simy poi Firenze nel primo quarto d’ora della gara portano gli ospiti già sullo 0-2. I padroni di casa sono tramortiti e non riescono a reagire.

Nella ripresa però Vivarini stimola i suoi ed è un altro Ascoli. Rientrati in campo Brosco accorcia le distanze. Quando però sembra tutto finito, nei minuti finali, l’orgoglio Piceno esce fuori e prima Beretta e poi Ganz regalano il 3-2. Al ’50 marchigiani in dieci per un’ingenuità di Ganz che si fa espellere per doppia ammonizione ma ininfluente per il risultato.



ASCOLI (4-3-1-2): Bacci; Laverone, Brosco, Padella, De Santis (1’ st Frattesi); Addae, Troiano (1’ st Casarini), Cavion; Ninkovic; Beretta, Rosseti (29’ st Ganz). A disp. Perucchini, Scevola, Valentini, Carpani, Quaranta, Parlati, Kupisz, Clerici, Ngombo. All. Vivarini.

CROTONE (4-4-2): Festa; Valienti, Cuomo,Vaisanen, Faraoni; Firenze, Barberis, Rohden (20’ st Budimir), Molina; Simy Nwankwo, Nalini. A disp. Figliuzzi, Liviera, Tripicchio, Zanellato, Nanni, Spinelli, Romero, Rodio. All. Stroppa.

ARBITRO: Massimi di Termoli

RETI: 8’ pt Simy (C), 16’ st Firenze (C), 1’ st Brosco (A), 43’ st Beretta (A), 49’ st Ganz (A).

NOTE: ammoniti Valietti (C), Brosco (A), Addae (A), Ganz (A), Firenze (C). Espulso al 50’ st Ganz (A) per somma di ammonizioni. Spettatori 6.101 (3.571 abbonati) per un incasso di 47.515,18 € (quota abbonamenti 23.971,68 €). Rec. 3’ pt, 5’ st.