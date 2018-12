Ascoli-Crotone, Vivarini deve rinunciare a D’Elia

Sono 23 i bianconeri convocati da Mister Vivarini per la sfida di domani pomeriggio con il Crotone: non recupera D’Elia, alle prese con un risentimento muscolare. Convocato il centrocampista della Primavera Nicolò Clerici (n. 29).

Sfida molto importante sia per gli ospiti che per i bianconeri. Entrambe reduci da una sconfitta per 3-0, entrambe con la voglia di lasciarsi alle spalle i risultati negativi già nella prossima giornata:

PORTIERI: Bacci, Perucchini, Scevola



DIFENSORI: Brosco, De Santis, Kupisz, Laverone, Padella, Quaranta, Valentini

CENTROCAMPISTI: Addae, Carpani, Casarini, Cavion, Clerici, Frattesi, Parlati, Troiano

ATTACCANTI: Beretta, Ganz, Ngombo, Ninkovic, Rosseti

Indisponibili: Ardemagni, Baldini, Coly, D’Elia, Ingrosso, Lanni, Valeau, Zebli

Squalificati: nessuno

Diffidati: Addae, Ardemagni, Laverone