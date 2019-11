Auto contro cinghiale a Pieve Torina: un ferito

Incidente stradale particolare che testimonia come l’invasione del manto stradale da parte di animali cominci ad essere un fenomeno molto pericoloso.

Un grosso cinghiale sbuca dalla boscaglia proprio mentre passa l’auto, condotta da una 28enne, che non riesce a evitare l’impatto.

L’incidente, l’ennesimo per la presenza di fauna selvatica in strada, è avvenuto verso le 13 a Pieve Torina sulla Provinciale in direzione Visso all’altezza della frazione Piè Casavecchia. Nonostante lo spavento la conducente dell’auto, poi trasferita al pronto soccorso per accertamenti, è rimasta sempre cosciente ed è riuscita a chiamare i soccorsi. E’ stata poi assistita da forze dell’ordine e sanitari.

In quel tratto di strada incontri con animali selvatici sono “quasi quotidiani”, osserva Coldiretti che sottolinea “lo stato d’emergenza rispetto al proliferare incontrollato della fauna selvatica”.