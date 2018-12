Auto contro Santuario a Corinaldo, schianto volontario

Episodio avvolto ancora da un velo di mistero quello accaduto nella notte di Natale, quando un uomo si è letteralmente schiantato con la sua auto contro il Santuario della Madonna dell’Incancellata a Corinaldo verso l’una della notte scorsa.

Si tratterebbe nello specifico di un uomo di 65 anni che è originario di Corinaldo.

L’ipotesi privilegiata finora dagli investigatori è che si sia trattato di un atto volontario, forse un tentato suicidio da parte dell’uomo, considerate le prime dichiarazioni rese ai sanitari e anche un post su Facebook. Dopo un primo trasferimento all’ospedale di Senigallia, il 65enne si trova ora in prognosi riservata in Rianimazione degli Ospedali riuniti di Ancona per traumi riportati in varie parti del corpo