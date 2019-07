Bambina investita da ciclista a San Benedetto del Tronto

Verso le ore 19.05 del 27 giugno 2019 una bambina di 9 anni nel mentre attraversava la pista ciclabile di Porto D’Ascoli all’altezza dello chalet Sabbiadoro, veniva investita da un ciclista il quale subito dopo scappava senza prestare i primi soccorsi .

La bambina veniva trasportata in gravi condizioni presso l’Ospedale Salesi di Ancona con estesa frattura cranica e relativo screzio emorragico.

Le immediate indagini avviate dal personale dell’Ufficio Controllo del Territorio del Commissariato di Polizia di San Benedetto del Tronto permettevano di appurare che il soggetto, per un breve tratto inseguito invano da alcuni passanti, si allontanava raggiungendo la vicina provincia di Teramo transitando anche per Martinsicuro e Villa Rosa di Martinsicuro (TE) lasciando traccia del proprio passaggio nei sistemi di video sorveglianza che ne hanno immortalato le fattezze.



Queste ultime unitamente alla prosecuzione delle indagini in corso, potrebbero presto fornire l’identità dell’investitore, evidentemente ciclista amatoriale del quale si allegano nr. tre frame estrapolati delle video riprese per la divulgazione.

Chiunque abbia assistito ai fatti può contattare il Commissariato di S. Benedetto del Tronto al nr. 0735/59071.