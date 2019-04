Bandiere Blu, settima conferma consecutiva per Fermo

Importanti notizie politico ambientali per il comune fermano che si conferma premiata per la qualità del suo mare.

Settima Bandiera Blu consecutiva per Fermo e le sue spiagge. La consegna del prestigioso riconoscimento è prevista il 3 maggio a Roma. Il vessillo, un premio per l’impegno delle amministrazioni comunali con azioni e iniziative di miglioramento ambientale, dalla qualità delle acque di balneazione alla raccolta dei rifiuti, dai consumi energetici all’informazione e educazione ambientale, dalla promozione turistico-ambientale alla pianificazione del territorio, arriva nel momento in cui il litorale fermano (Lido Tre Archi, Lido di Fermo-Casabianca e Marina Palmense) è stato preparato con cura in questi giorni con interventi di manutenzione sulle aree verdi e sulla spiaggia in vista delle festività pasquali e dei ponti di primavera.