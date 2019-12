Bici e Rustita metti una sera a cena con Giovanni Carboni

Il consueto appuntamento conviviale di fine anno Bici e Rustita è stato archiviato con successo nella cornice di Casal Vittoria a pochi chilometri da Fano

Un momento informale per ritrovarsi tra amici, atleti, ex atleti ed appassionati con la regia congiunta dell’Alma Juventus Fano del presidente Graziano Vitali e della SCD Centinarolese di Lorenzo Pierucci (conosciuta con l’appellativo de “i panser”) oltre a rinnovare reciprocamente la sinergia anche per il 2020 riproponendo in grande stile il Memorial Stefano&Michele a Centinarola di Fano in ricordo di Michele Santini e Stefano Ferri per la categoria allievi a metà luglio.

Tra i presenti alla serata alcuni ex portacolori dell’Alma Juventus Fano: in primis il professionista della Bardiani CSF Faizanè Giovanni Carboni insieme al fratello minore Matteo che si appresta a debuttare con la nuova casacca della Biesse Arvedi unitamente a Francesco Zandri, volto nuovo della Work Service Dynatek Vega, Raffaele Radice ed Edoardo Martinelli pronti a rinforzare l’organico della Sangemini Vpm e della Pala Fenice. In mezzo a tanti campioni del presente, la reginetta e madrina d’eccezione: la professionista e figlia d’arte Arianna Fidanza (nuovo acquisto della Lotto Soudal Ladies) rendendo la terza edizione di Bici e Rustita ancora più piacevole e partecipata.

Alla presenza anche del sindaco di San Costanzo Filippo Sorcinelli e dei genitori di Giovanni Carboni, un lungo filmato ha ripercorso i momenti salienti dell’anno 2019 per il 25 enne corridore della Bardiani che ha indossato per alcuni giorni la maglia bianca di miglior giovane under 25 al Giro d’Italia e che l’ha sfoggiata con orgoglio ed onore nella sua terra marchigiana in occasione della tappa Tortoreto Lido-Pesaro con passaggio nella sua San Costanzo, vestita appositamente a festa per celebrare nel miglior modo la partecipazione del suo illustre concittadino nella corsa professionistica più prestigiosa al mondo.