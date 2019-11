Cadavere ritrovato in mare: mistero ad Ancona

Un macabro mistero sta interessando l’ambiente dei cantieri navali di Ancona con il ritrovamento di un cadavere in mare.

Il corpo di una 30enne irlandese, membro dell’equipaggio di un maxi-yacht ormeggiato per la manutenzione dei motori in banchina dei cantieri navali Palumbo superyachts-Isa di Ancona, è stato trovato in mare verso le 4:20 di oggi. L’allarme era stato lanciato dagli altri componenti dello staff con i quali la donna aveva trascorso la serata in una discoteca sul porticciolo turistico. Era tornata da sola, probabilmente perché non si sentiva bene, sull’imbarcazione dove l’equipaggio pernotta: forse è scivolata in mare mentre saliva dalla scaletta sulla quale gli altri dello staff hanno trovato poi la sua borsa. Sul cadavere, ripescato dai sommozzatori dei vigili del fuoco insieme alla Guardia Costiera, non sarebbero state trovate ferite compatibili con una colluttazione