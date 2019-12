Capanno agricolo in fiamme a Fabriano, nessun ferito

Paura ieri sera quando le fiamme sono divampate a Fabriano.

I Vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera poco prima delle ore 20 a Fabriano in via Aristide Meloni per l’incendio di un capanno con all’interno attrezzature agricole.

Sono giunte immediatamente sul posto due squadre dei Vigili del Fuoco e tre autobotti che hanno spento le fiamme e hanno bonificato l’area coinvolta riportando la situazione alla normalità.

Non si segnalano persone coinvolte né ferite in quanto accaduto. Sono stati effettuati i rilievi per studiare la situazione e cercare di capire cosa abbia scatenato le fiamme che potevano avere conseguenze pesanti fossero state presenti delle persone.