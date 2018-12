Capodanno 2019, gli eventi nel pesarese questa sera

Sono numerosi gli eventi programmati nella provincia di Pesaro Urbino con Fano, Pesaro e Urbino protagoniste principali di questo veglione.

Vediamo insieme nel dettaglio quello che ci aspetta questa sera.

A Fano, grandi ospiti e musica dal vivo a partire dalle 22:15 in Piazza XX Settembre davanti al Palazzo Malatestiano. Ma c’è anche la possibilità di festeggiare al Teatro della Fortuna, con i comici del San Costanzo Show, brindisi e gran finale in musica. Conto alla rovescia in piazza anche a Pesaro con lo spettacolo “Love is in the Air”, mentre il primo gennaio al Teatro Rossini c’è il Concerto di Capodanno con musiche di Struss. C’è anche il 12/o Giro di Capodanno, podistica di 10 km vestiti da Babbo Natale con brindisi. Si attenderà mezzanotte in piazza anche a Urbino. Il primo gennaio tradizionale Concerto di Capodanno al Teatro Sanzio.