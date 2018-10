Ciclismo, fermento oggi per il GP di Corridonia

C’è gran fermento a Corridonia per il ritorno del ciclocross con la Coppa Villa Fermani Gelatomania-Trofeo Città di Corridonia in programma domani, sabato 13 ottobre.

Gli organizzatori del Club Ciclistico Corridonia sono in prima linea per dare vita ad uno degli appuntamenti più attesi e partecipati di inizio stagione in seno al circuito Adriatico Cross Tour cui la gara di Corridonia fa parte come seconda prova.

La manifestazione sta avendo un ottimo riscontro in termini di adesioni: sono oltre 160 i partecipanti che hanno aderito con grande entusiasmo ed interesse a questa rinnovata sfida a colpi di pedale sul tecnico tracciato disegnato dagli organizzatori all’interno della collaudata cornice di Villa Fermani che rimane il cuore pulsante di tutta la manifestazione con il ritrovo alle 14:00 e il programma gare articolato in pieno pomeriggio e alla luce del giorno rispetto alle edizioni precedenti che terminavano in notturna.



Corridonia è onorata di ospitare il circus dell’Adriatico Cross Tour e lo farà anche il prossimo 25 novembre con una seconda gara sul proprio territorio per dare enfasi al circuito del ciclocross che lega Marche ed Abruzzo tra i mesi di ottobre e gennaio grazie al sostegno dei partner del circuito Cicli Cingolani, Plastica Valmisa, Massetani e Idromarche Team.

PROGRAMMA GARA CORRIDONIA

Ritrovo ore 14:00 presso Villa Fermani in Viale Eugenio Nicolai

16:00 partenza juniores, donne master, donne open e master over 45 uomini (40 minuti)

17:00 allievi ed esordienti uomini e donne (30 minuti)

17:10 G6 promozionale uomini e donne (20 minuti)

17:45 under 23, élite, master under 45 (60 minuti)

COME RAGGIUNGERE VILLA FERMANI

Uscita Piediripa della superstrada Civitanova-Foligno. Proseguire in direzione Corridonia fino al paese. Dove finisce la salita girare a sinistra, a quel punto proseguire dritto fino al campo gara. Per raggiungere l’area team, una volta raggiunta la villa, girare a destra in discesa e poi sinistra verso la bocciofila.