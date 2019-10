Ciclismo, il VVF Mariotto compie il giro d’Italia in bici

Il Vigile del fuoco 57enne Flavio Mariotto, grande appassionato di ciclismo, ha voluto festeggiare l’80esimo anniversario della fondazione del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco compiendo il giro dello stivale in bicicletta.

Si è avviato lo scorso 16 agosto da Treviso, dove ha prestato servizio. Lungo il suo percorso ha visitato numerosi sedi dei VVF, tra cui quelle del Friuli, del Piemonte, della Liguria, del Lazio. Da Civitavecchia si è imbarcato verso la Sardegna, percorrendola in senso antiorario. Dopodiché da Olbia è tornato a Civitavecchia, quindi ha proseguito verso Roma, Napoli, Salerno, Catanzaro, Reggio Calabria. Poi è stata la volta della Sicilia. Infine ha iniziato la risalita, attraverso la Calabria, pervenendo oggi alla caserma dei VVF di Ancona. Accolto dal personale in servizio, Flavio si è rifocillato; dopo i saluti e la foto con i colleghi dorici, come da programma è ripartito per far tappa a Fano. Durante il suo lungo viaggio, ha raggiunto il traguardo del pensionamento. Terminerà il giro dell’Italia il 14 ottobre 2019 a Venezia.