“Il servizio Salute della Regione pone particolare attenzione alla pediatria, un settore di grande qualità e valore che svolge una funzione essenziale e che ha anche raggiunto il grande traguardo del 95% delle prescrizioni specialistiche dematerializzate. Un’eccellenza apprezzata a livello internazionale, tant’è che la scorsa settimana una delegazione cinese in visita all’ospedale di Torrette ha manifestato curiosità nel conoscere la questa figura specifica nella sanità. Presto nel nuovo accordo integrativo regionale individueremo le risorse necessarie per lo sviluppo degli obiettivi del settore, sempre nello spirito di offrire sempre più servizi di qualità. Per quanto riguarda la formazione degli specialisti, attraverso una corretta programmazione, l’obiettivo è quello di soddisfare complessivamente il sistema, utilizzando al meglio tutte le risorse disponibili”.

Così il presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli questa mattina all’Hotel Conero Break di Ancona partecipando al nono Congresso regionale dei medici pediatrici delle Marche. Durante l’incontro si è discusso dell’attuale situazione della pediatria, dell’imminente rinnovo degli accordi nazionali e regionali con l’informatizzazione sempre più avanzata del sistema sanitario, della contrazione della popolazione pediatrica e del pensionamento di un numero considerevole di pediatri. Inoltre, vi è stato un confronto con l’assistenza pediatrica di altri Paesi europei e degli Stati Uniti, attraverso la testimonianza di alcuni genitori italiani che vivono all’estero. Il dottor Stefano Giacomini ortopedico e chirurgo vertebrale ha illustrato un percorso sanitario per la sorveglianza della scoliosi, presentando un rivoluzionario corsetto terapeutico, mentre il dottor Roberto Grattacaso ha illustrato la protezione dai rischi legati alla professione medica





