Cremonese-Ascoli 0-1, Rosseti viola lo Zini

Tre punti importantissimi quelli conquistati dall’Ascoli oggi pomeriggio allo Zini contro la Cremonese: i bianconeri, che salgono a quota 28 in classifica, ottengono il primo successo del 2019 e si lasciano alle spalle i due ko consecutivi con Perugia e Salernitana. Il gol partita porta la firma di Rosseti, schierato dal 1′ al fianco di Beretta.

CREMONESE (4-4-2): Ravaglia; Mogos, Claiton, Caracciolo, Migliore; Strefezza (28’ st Montalto), Castagnetti (33′ st Emmers), Arini, Soddimo (14’ st Longo); Piccolo, Carretta. A disp.: Volpe, Agazzi, Rondanini, Croce, Del Fabro, Renzetti, Boultam, Mbaye. All.: Rastelli

ASCOLI (4-3-1-2): Milinkovic-Savic; Laverone, Brosco, Valentini, D’Elia (18’ Frattesi); Addae, Troiano, Cavion; Ninkovic (47′ st Ciciretti); Beretta, Rosseti (25’ st Rubin). A disp.: Bacci, Scevola, Iniguez, Quaranta, Casarini, Chajia, Coly, Andreoni, Ngombo. All.: Vivarini



ARBITRO: Nasca di Bari

RETE: 23’ st Rosseti

NOTE: Ammoniti Piccolo (C), Arini (C), Troiano (A), Brosco (A), Rosseti (A). Espulso al 46′ st Montalto (C) per gioco violento. Rec. 1’ pt, 4′ st.