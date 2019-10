Dalle Marche in Inghilterra per il progetto europeo Dance in

Vola in Inghilterra l’Asd Ijshaamanka di Pergola con il progetto Erasmus Plus “Dance in” (Dance Accessibility Inclusion)

Dopo le tappe in Spagna e in Italia, a Serra de’ Conti, dove ha riscosso grande successo e tanti apprezzamenti, dal 30 ottobre al 3 novembre l’appuntamento è a Norwich nel segno dell’inclusione e integrazione.

La sfida è quella di portare la danza inclusiva ad essere una delle metodologie di danza più innovative. Inclusione sociale, pari opportunità, la diversità come ricchezza alla base del progetto che vede collaborare Italia, Spagna e Inghilterra.

L’aspetto innovativo di questa tecnica di danza inclusiva è che non è possibile praticarla separando i disabili da persone non disabili (normodotate). Il metodo mette entrambi i partecipanti allo stesso livello, rendendoli così interdipendenti in un crescendo di vantaggi reciproci.

Ospiti della fondazione teatro The Garage Trust Ltd, oltre al gruppo italiano, quello spagnolo, l’Asociación Cultural de Danza Integrada Rueda Pies di Murcia.

L’incontro, sarà l’occasione per analizzare il processo attivato e confrontare i risultati ottenuti, criticità e la forza di questa esperienza, le aspettative e le prospettive future dal punto di vista dei disabili, degli educatori, dei ballerini e dei direttori delle attività.

Momento clou l’1 novembre, quando è in programma una conferenza internazionale alla quale interverranno tante realtà che hanno vinto progettazioni europee simili. Un momento di condivisione e confronto di buone pratiche, fondamentale per l’arricchimento reciproco.

La delegazione italiana, guidata da Monia Mattioli e Giancarlo Taddei dell’AsdIjshaamanka, sarà composta da 12 persone, tra cui le danzatrici Ilaria Mannicci ed Elisa Pasqualini.

Monia Mattioli, fondatrice e direttrice dell’Asd, formatasi come ballerina e coreografa contemporanea e classica nelle più importanti scuole italiane ed europee, presenterà il progetto ed un bilancio della tappa italiana, mentre il videomaker Giacomo Temeroli il video delle bellissime giornate che si sono tenute a Serra de’ Conti. Durante la tre giorni anche workshop e laboratori.

L’ultima tappa di un progetto capace di coniugare inclusione sociale, pari opportunità, la diversità come ricchezza, grazie alla sensibilità e alla professionalità dell’Asd Ishaamanka sempre più proiettata a livello europeo.