Facciata insicura della Chiesa di San Giovanni a Jesi

Oggi alle ore 12,45 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti a Jesi (AN) in Corso Matteotti per mettere in sicurezza la facciata della chiesa di San Giovanni.

Utilizzando l’autoscala, i vigili del fuoco hanno verificato tutta la facciata che da sulla pubblica via, rimuovendo le parti di immediato pericolo. Non si segnalano persone coinvolte.

Saranno ora all’opera le persone per capire di quali interventi necessita la facciata per poter essere messa in sicurezza e non costituire un pericolo per i cittadini visto l’episodio accaduto oggi che poteva avere sicuramente ripercussioni più gravi per i cittadini che si trovava a passare in quella zona.