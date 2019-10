Fiera del Tartufo di Pergola, chiusura col botto

Enogastronomia di qualità, cultura, musica, spettacolo: è tutto pronto nella città dei Bronzi dorati per la terza domenica della Fiera Nazionale del Tartufo bianco pregiato di Pergola. Dopo il successo delle prime due giornate, l’appuntamento è per domenica 20 ottobre con la kermesse dedicata al diamante della terra, organizzata dall’Amministrazione comunale, con la collaborazione e i patrocini di Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Confcommercio Marche Nord, Regione Marche, Cia, Enit e Ais Marche.

Sarà una giornata ricchissima di appuntamenti, dallo sport al Teatro dei Golosi che avrà come ospite il cantante attore Edoardo Vianello.

Nel centro storico di uno dei borghi più belli protagonisti gusto, tipicità, sapori, profumi, in primis quello del re della tavola nella Casa del Tartufo in piazza Ginevri. Lungo corso Matteotti e via Don Minzoni l’esposizione di prodotti enogastronomici locali, dal vino Pergola Doc al Visciolato, dall’olio ai formaggi fino al miele, e di numerose regioni italiane, ma anche punti ristoro dove degustare tante specialità.

Cucina e gusto che si mescolano ad arte e cultura. Il Museo dei Bronzi dorati, con la nuova sala immersiva firmata Paco Lanciano, si potrà ammirare con un biglietto scontato (4 euro), e nel cuore di Pergola sarà possibile visitare le splendide chiese, dalle Tinte a Sant’Andrea, da Santa Maria di Pizza alla Cattedrale.

Domenica il via alle 8 con la settima escursione Cicloturistica “Città del Tartufo” in mountain bike. Alle 10 l’apertura degli stand espositivi. l’appuntamento alle 11 è al museo dove sono in programma le premiazioni del migliore elaborato degli alunni dell’Istituto Comprensivo di Pergola per il concorso “Gli Ori di Pergola”.

Per pranzo la Piazza del Gusto curata da Massimo Biagiali, proporrà un menù di qualità. Tante le proposte anche nei ristoranti, cantine e punti di ristoro del centro.

Divertimento in piazza Leopardi per i più piccoli, mentre nella vicina Pizza Fulvi, alle 17, protagonista sarà la musica con il concerto degli Shampisti, gruppo pergolese in fortissima ascesa, reduce da una estate in cui hanno fatto cantare e ballare tutta la regione Marche.

Alle 18 si alzerà il sipario dell’Angel Dal Foco per il terzo appuntamento de Il Teatro dei Golosi, la grande novità di questa 24esima edizione che sta riscuotendo un enorme successo. Il teatro di Pergola si trasforma in un salotto del gusto con cooking show e cena che vedranno protagonisti chef e ospiti prestigiosi che racconteranno l’enogastronomia, insieme al famoso giornalista e conduttore tv Paolo Notari, e delizieranno i palati.

‘Il tartufo bianco e lo straordinario’ il titolo del talk & cooking-show. Il Bianco di Pergola sulle tavole internazionali, è uno straordinario possibile? Ne parleranno esperti di marketing e uno dei cuochi più importanti al mondo, lo chef Fabio Pisani, mentre sul palco Edoardo Vianello e il pastaio Ugo realizzeranno in diretta in anteprima mondiale il taglierino Watusso. Allieterà la serata, al piano, Letizia Rossi. A seguire cena a base di Tartufo presso il foyer del teatro, guidata e animata dagli chef e dagli ospiti.

“Sarà un’altra domenica intensa – sottolinea il sindaco Simona Guidarelli – e ci auguriamo tutti splendida come sono state le precedenti. Per i tanti visitatori che verranno a trovarci proposte variegate per cercare di accontentare tutti, che spaziano dall’enogastronomia di qualità alla cultura”.

Altra novità dell’edizione 2019 l’iniziativa ‘Tartufo e dintorni. Vivere il territorio’, con appuntamenti nei centri limitrofi. Sabato alle 16, a Serra Sant’Abbondio, presso la Tartufaia di Loris e l’agriturismo Il Paradiso, l’iniziativa ‘La corsa all’oro del Catria. Tartufo & Zafferano’: ricerca del tartufo, visita al campo di zafferano, cena degustazione Prenotazione gradita: 3338863234 (Il Paradiso) ufficioIat.serra@gmail.com