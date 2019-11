Fungo Cardoncello, uno dei prodotti tipici dell'Alta Murgia

Una splendida storia dal territorio pugliese ed esattamente nei pressi di Gravina

Gravina in Puglia in questi giorni sta ospitando un educational organizzato da Regione e Comune. In rete innovazione tecnologica – produzione – alimentazione – ambiente – arte – cultura – storia – escursionismo.

Importante anche su questo fronte il contributo che in queste ore stanno offrendo le Guide Ambientali Escursionistiche con due eventi escursionistici di cui il primo dedicato al Fungo Cardoncello ed il secondo al Sentiero dell’Acqua e della Pietra, promosso e lanciato lo scorso anno con Davide Sapienza.

Escursione anche sul Sentiero del Fungo Cardoncello.

Gaetano Pascolla, Guida Ambientale Escursionistica dell’AIGAE : “Siamo andati nella Murgia dove è possibile trovare, quando arriverà la pioggia, il Fungo Cardoncello. Si tratta di uno dei prodotti tipici principali dell’alimentazione dell’Alta Murgia, il Pleurotus eryngii.

Mangiato fin dall’antichità tanto che potrebbe aver spinto anche lui l’Imperatore Federico II di Svevia a denominare il territorio gravinese come “Terra di Delizie”. E’ stato un cammino accompagnato da muretti a secco e panorami davvero unici e che la Murgia offre”.