Incredibile quello che è successo nel fanese, un episodio terminato bene ma che poteva finire in tragedia.

Un 69enne con problemi psichici infatti era entrato ieri sera con la sua carrozzina elettrica sulla superstrada Ss 73 a Lucrezia di Cartoceto, vicino Fano, guidandola contromano in direzione Roma. Fortunatamente un automobilista di Serrungarina (Pesaro Urbino) che se lo è visto venire incontro in direzione opposta di marcia, è riuscito a farlo rallentare e accostare, disinnescando così una situazione molto pericolosa soprattutto per il portatore di handicap. L’uomo, in evidente stato alterato, è stato accompagnato presso le strutture sanitarie locali per accertamenti del caso.