Capodanno con i botti nel vero senso della parola per un giovane che proprio non ne vuole sapere di staccarsi dalla sua ex ragazza.

Il giovane nella giornata di Capodanno ha difatti dato in escandescenze perché ad ogni costo doveva vedere la sua ex compagna. Addirittura è finito pure con la sua auto su quella dell’attuale compagno della donna.

Il giovane era colpito anche da provvedimento giudiziario di divieto di dimora nella città di Macerata ed è stato portato dagli agenti in commissariato. Oltre alla patente ritirata per l’incidente, Il giovane rischia di iniziare il suo nuovo anno con una denunci.



