Imprese artigiane, segnali di ripresa nelle Marche

Secondo le elaborazioni dell’Ufficio Studi di Confartigianato Marche sui dati Unioncamere-Infocamere disponibili da oggi, nel III trimestre 2018 nella regione Marche sono state 513 le imprese artigiane iscritte, livello superiore alle iscrizioni registrate tra luglio e settembre 2017 (479), e 578 le cessate non d’ufficio, dato inferiore rispetto allo stesso periodo del 2017 (584).

Il saldo del III trimestre 2018 – evidenzia Giorgio Cippitelli, Segretario di Confartigianato Imprese Marche – è pertanto negativo per 65 unità, ma in miglioramento rispetto a quello del III trimestre 2017, pari a -105. Complessivamente, nella nostra regione si registra un saldo positivo di 281 imprese.

Nel dettaglio settoriale – riprende Cippitelli – il saldo è negativo in tutti i macrosettori considerati. Le diminuzioni maggiori nel Manifatturiero con -33 imprese e nei Servizi alle persone con -20 imprese; diminuzioni più contenute nei Servizi alle imprese con -7 e nelle Costruzioni con -4 imprese. Al confronto con il III trimestre 2017, evidente peggioramento per i Servizi alle persone: nello stesso periodo del 2017 si registrava, infatti, una crescita di 11 imprese; migliora il saldo per i restanti macrosettori.

Infine, considerando complessivamente la variazione delle imprese artigiane registrate al 30 settembre 2018 rispetto al 30 settembre 2017, riferita quindi, agli ultimi dodici mesi disponibili, nelle Marche si registra il -1,3%, era -1,9% nello stesso periodo dell’anno precedente. Le dinamiche peggiori nel Manifatturiero e nelle Costruzioni (rispettivamente -1,6% e -1,7%), anche se in miglioramento di circa un punto percentuale rispetto a quanto registrato l’anno prima, mentre maggiore tenuta nei Servizi (-0,5% sia per i Servizi alle imprese sia per i Servizi alle persone).



Insieme e al di là dei dati evidenziati e riferiti alle imprese artigiane e alle altre – conclude Cippitelli – quello che manca nella regione è una visione e una strategia specifica dedicata alle imprese: i numeri illustrati denotano le difficoltà delle imprese dovute proprio a questa assenza.