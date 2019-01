Incidente a Falconara sulla SP76, due persone ferite

Nella mattinata di oggi alle ore 10,30 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti a Falconara Marittima SS16 incrocio SP 76 (nei pressi di Roccapriora) per incidente stradale. Per cause in fase di accertamento si sono scontrate tre autovetture, di cui un’automedica, nello scontro rimanevano ferite due persone, una veniva trasportata al pronto soccorso in eliambulanza. I vigili del fuoco hanno soccorso gli infortunati, hanno messo le vetture coinvolte nell’incidente di cui una perdeva gasolio. Per circa trenta minuti la Sp 76 e la SS16 sono rimaste chiuse al traffico. Il traffico è poi lentamente tornato alla normalità al temine dell’intervento di ripristino viario.