Lotta antidroga, due extracomunitari denunciati ad Ancona

Prosegue l’attività straordinaria di controllo del territorio della Polizia di Stato, fortemente voluta dal Questore Claudio Cracovia.

Ieri pomeriggio, intorno alle 18.30, i poliziotti delle Volanti hanno effettuato un blitz nelle zone sottostanti il viadotto dell’Asse Nord Sud site nel quartiere Vallemiano con l’ausilio delle Unità Cinofile Antidroga della Questura dorica.

Nell’occasione gli agenti procedevano al controllo di due extracomunitari che stavano trafficando all’interno di uno stanzino, con tanto di tendina d’ingresso, ricavato dentro ad un pilone acchittato con tutto l’occorrente necessario per bivaccare e consumare sostanze stupefacenti.



I due, infatti, all’arrivo dei poliziotti smettevano di fumare eroina scaldata da alcune candele e tentavano la fuga. Prontamente fermati e perquisiti gli agenti rinvenivano tra i loro indumenti altre 2 dosi della predetta sostanza stupefacente; nello stanzino veniva rinvenuto anche l’occorrente per il confezionamento della droga; pertanto i due extracomunitari, uno sudanese di 25 anni e l’altro dominicano di 27, al momento in regola con le norme sul soggiorno, venivano accompagnati in Questura e denunciati per l’illegale detenzione e consumo della droga.

Il luogo veniva segnalato al Comune di Ancona per la rimozione delle masserizie ed immondizia abbandonata.