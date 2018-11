Lube-Modena, Medei: Contento per la vittoria

Le parole dopo la sfida europea con Modena della Lube.

Bruno: “Siamo due squadre che sono fatte per arrivare in finale e per vincere; noi stiamo migliorando tanto, ma non possiamo mai abbassare il nostro agonismo e la nostra tecnica di gioco. All’inizio della stagione dovevamo avere un po’ di pazienza, le cose non stavano accadendo come avevamo programmato ma ora si, e per questo ce lo meritiamo. Questa Lube ha dimostrato una nuova prova di forza”.

Giampaolo Medei: “Sono contento per la vittoria, non ci potevamo permettere passi falsi contro una Modena determinata: hanno combattuto e contrattaccato a tutte le palle, ma noi abbiamo fatto passi dal punto di vista tecnico e lo abbiamo dimostrato in campo. Più bravi in ricezione, pochi svarioni, e soprattutto in alcuni momenti i giocatori hanno tirato fuori la grinta. Siamo riusciti a gestire gli errori e a mettere in crisi Modena con il nostro servizio: abbiamo ancora margine”.



Dragan Stankovic: “Ogni partita è importante, fondamentale partire con il piede giusto in Champions; è stata una partita dura ma non abbiamo lasciato nulla all’altra squadra e il risultato è significativo. Ora pensiamo al Mondiale per Club, lunedì inizieremo un’altra nuova importante avventura”.