N’dragheta, 51 enne calabrese arrestato nel pesarese

Importantissima operazione da parte dei carabinieri marchigiani in contrasto alle infiltrazioni criminali.

E’ stato difatti arrestato un 51enne calabrese di Cropani Marina (Catanzaro) con la causa, insieme ad altri 4 complici solo denunciati a piede libero, di associazione a delinquere finalizzata alla truffa e alla bancarotta fraudolenta e documentale. L’uomo aveva legami, ma non affiliazione con dei clan della ‘ndrangheta, non risulta organico o coinvolto in azioni delle organizzazioni criminali. Avrebbe distratto almeno 500 mila euro dai magazzini della Eurodistribuzione srl, società di commercializzazione di prodotti alimentari, con sede a Pesaro.

Operazione che dimostra il continuo impegno delle forze dell’ordine nella lotta dello Stato alle forze criminali locali.