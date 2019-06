Pallanuoto, A2M: Vela Ancona promossa in A1

Non c’è bisogno della “bella” per stabilire le promosse in A1. Nel pomeriggio fa festa la Pallanuoto Trieste che, trascinata dai sei gol di Cergol, supera 16-7 (5-1, 2-1, 5-3, 4-2) l’Acquachiara ATI 2000 anche in gara 2 (11-6 all’andata). In serata apre lo spumante la Vela Nuoto Ancona che passa 11-8 in casa della RN Bologna, bissando il 10-6 dell’andata.

A2 femminile

Ritorno finali playoff – giovedì 27 giugno



Acquachiara ATI 2000-Pallanuoto Trieste 7-16 (andata 6-11 – serie 0-2)

Acquachiara ATI 2000:Cipollaro, Di Maria, De Magistris 1, Scarpati, Massa, Mazzarella, Mazzola 2, Tortora 3, Giusto, Carotenuto, Foresta 1, De Bisogno, D’Antonio. All. Damiani

Pallanuoto Trieste: S. Ingannamorte, Zadeu 1, Favero, Gant 3, Marussi, Cergol 6, Klatowski 2, E. Ingannamorte, Guadagnin 2, Rattelli, Jankovic 1, Russignan 1, Krasti. All. Colautti

Arbitri: Boccia e Riccitelli

Note: parziali 1-5, 1-2, 3-5, 2-4.

RN Bologna-Vela Nuoto Ancona 8-11 (andata 6-10 – serie 0-2)

RN Bologna: Fiorini, Monaco, Caverzaghi, Morselli, Invernizi 2, Verducci 4, Farneti, Nicolai 2, Lepore, Budassi, Franci, Nasti, Guerriero. All. Posterivo

Vela Ancona: Borghetti, Strappato 1, Pomeri 2, Rachid 1, Ferretti 1, Fiore, Di Martino, Bersacchia, Santini, De Matteis, Altamura 2, Quattrini 4, Andreoni. All. Pace

Arbitri: Alessandroni e Minelli

Note: parziali 1-2, 4-4, 1-1, 2-4.

Con la promozione di Pallanuoto Trieste e Vela Nuoto Ancona si concludono i playoff promozione della serie A2 e quindi si completano le griglie della prossime serie A1.

Serie A1 maschile 2019/2020: Pro Recco, AN Brescia, Sport Management, CC Ortigia, CC Napoli, RN Savona, RN Florentia, CN Posillipo, Pallanuoto Trieste, SS Lazio Nuoto, Roma Nuoto, SC Quinto, Telimar e Campolongo Hospital RN Salerno.

Serie A1 femminile 2019/2020: Plebiscito Padova, L’Ekipe Orizzonte Catania, Rapallo Pallanuoto, Bogliasco Bene, SIS Roma, NC Milano, RN Florentia, CSS Verona, Vela Nuoto Ancona e Pallanuoto Trieste