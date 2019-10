Prima iniziativa promossa dal presidente Giuseppe Paolini

Già numerose le adesioni Martedì 15 ottobre in Provincia incontro per la candidatura a Capitale europea della cultura 2033 PESARO

E’ in programma per domani, martedì 15 ottobre, alle ore 12, nella sala “W.Pierangeli” della Provincia (viale Gramsci 4, Pesaro), il primo incontro del percorso di partecipazione “Pesaro e Urbino” verso la candidatura a Capitale europea della Cultura 2033.

Già numerose le adesioni all’appuntamento, promosso dal presidente della Provincia di Pesaro e Urbino Giuseppe Paolini e dai sindaci delle città capoluogo Matteo Ricci (Pesaro) e Maurizio Gambini (Urbino). Oltre a sindaci e rappresentanti di enti locali, sono stati invitati autorità provinciali e regionali, mondo della scuola e Università, istituzioni culturali, ordini professionali, associazioni di categoria e forze economiche, per “dare inizio all’elaborazione congiunta di una strategia ampia e articolata per la candidatura”. Obiettivo, come evidenziano gli organizzatori, è “avviare tutti insieme un progetto tanto ambizioso quanto possibile, che potrebbe riconoscere alla nostra terra la sua naturale attitudine ad ospitare un nuovo rinascimento culturale e sociale”. L’incontro sarà aperto dal presidente della Provincia Giuseppe Paolini e moderato dal presidente del consiglio comunale di Pesaro Marco Perugini.