Provincia Pesaro Urbino, Paolini in udienza dal Papa

“Ho incontrato un uomo fragile, anche provato, ma ho avuto la sensazione di trovarmi davanti ad un Gigante. Il Papa ha evidenziato come le Province siano un elemento di raccordo e di stimolo per una più incisiva azione a favore dei bisogni più avvertiti dalle comunità locali e ci ha augurato di proseguire con coraggio e determinazione nel nostro lavoro, affinché questi enti possano diventare presidio e centro propulsore di una mentalità che sappia porsi l’obiettivo di uno sviluppo veramente sostenibile. Una giornata importante per tutti noi”. E’ quanto evidenziato dal presidente della Provincia di Pesaro e Urbino Giuseppe Paolini al termine dell’udienza riservata che Papa Francesco ha avuto nella sala Clementina della Città del Vaticano con i presidenti delle Province italiane, guidati dal presidente dell’Upi (Unione nazionale delle Province d’Italia) Michele de Pascale. Diversi i temi che de Pascale ha portato all’attenzione del Pontefice, come la cura delle comunità e dei territori assegnati alle Province, da presidiare e non contrapporre alle grandi aree urbane, l’urgenza di porre la questione ambientale tra le priorità in agenda anche a partire dalle istituzioni locali, la responsabilità di garantire agli studenti scuole sicure e all’avanguardia, le competenzedelle Province sul versante della viabilità.

“La vostra complessa azione – ha sottolineato Papa Francesco- presuppone una capacità progettuale, un costante impegno ed un’adeguata disponibilità delle risorse necessarie ad espletare regolarmente i compiti”. Come evidenziato ancora dal Pontefice, per un effettivo miglioramento della qualità della vita e per evitare possibili drammi ed enormi costi umani ed economici, “è necessario considerare l’opera di manutenzione e di messa in sicurezza delle scuole, delle strade e dell’ambiente come una delle questioni centrali alle quali riservare tutta l’attenzione che merita e richiede”.

“Oggi Papa Francesco – ha sottolineato il presidente dell’Upi Michele de Pascale – ci ha riservato parole che ci hanno riempito di coraggio, parlando delle Province come istituzioni necessarie, presidio della difesa del territorio e ribadendo l’importanza delle funzioni che ci sono state assegnate. Questo incontro ci dà nuova forza per proseguire, rispondendo all’invito del Santo Padre a presidiare la cura della Casa Comune e garantire l’opera di manutenzione e di messa in sicurezza delle scuole, delle strade e dell’ambiente, ponendo questo come una delle questioni centrali della nostra missione di governo”.