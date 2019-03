Rimorchio autotreno ribaltato a Jesi, nessun ferito

Nella mattinata di oggi alle 10.30 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti a Jesi (AN) SP 502 in via Ponte Po per soccorrere un autista in difficoltà.

Per cause in fase di ricostruzione si è ribaltato il rimorchio di un autotreno. I vigili del fuoco utilizzando l’autogrù intervenuta dalla sede Centrale di Ancona e una serie di particolari attrezzature, hanno raddrizzato il rimorchio. La SP 502 per circa due ore è rimasta chiusa al traffico, non risultano persone coinvolte.

Dopo aver terminato le proprie operazioni i VVF hanno permesso la riapertura delle strade e la circolazione è tornata lentamente alla normalità. Le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire la dinamica di quanto accaduto.