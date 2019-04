Scherma, Regionali U14 giovedì a Senigallia

Saranno oltre cento i giovani atleti, provenienti da tutta la regione, i protagonisti del Campionato Regionale di Scherma Under 14 alle tre Armi.

Presenti i giovani schermidori di tutti i club marchigiani, che si contenderanno il titolo regionale nelle rispettive categorie di Fioretto, Spada e Sciabola e la qualificazione al Trofeo CONI.

Le gare, avranno inizio alle ore 9,00 di mercoledì 25 aprile e si susseguiranno fino al pomeriggio all’interno del Palasport di via Capanna, trasformato per l’occasione in Sala d’Arme.



L’evento, patrocinato dal Comune di Senigallia, dal CONI Comitato Marche e dalla Federazione Italiana Scherma, sarà organizzato dal Club Scherma Montignano-Marzocca-Senigallia A.s.d.

Tra i giovani che calcheranno le pedane allestite al palasport anche schermidori promettenti, che nella ultima gara nazionale sono saliti a podio sia nella categoria femminile che maschile.

La manifestazione, fortemente voluta dal Direttivo della Società guidato dal Presidente Francesco Santarelli, sancirà ufficialmente l’inizio delle celebrazioni del trentennale del club fondato dal Maestro Ezio Triccoli.

Alle premiazioni prenderanno parte il sindaco del comune di Senigallia Maurizio Mangialardi, il Consigliere delegato allo Sport Lorenzo Beccaceci, il presidente del Comitato Regionale CONI Fabio Luna e il presidente FIS Marche Stefano Angelelli.

In occasione dell’evento sarà organizzata una raccolta fondi a sostegno del Comitato Marche della Lega Italiana Fibrosi Cistica e tra i donatori sarà messo in palio un giubbetto elettrico autografato dagli atleti della nazionale italiana di Fioretto.

La manifestazione sarà a ingresso libero e la partecipazione della cittadinanza particolarmente gradita.