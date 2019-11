Silos in fiamme a Tolentino, nessun ferito

Alle ore 13.45 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti nel Comune di Tolentino (MC) in Località Contrada Rosciano, per un incendio di un Silos adibito al recupero di polveri di Orzo.

I vigili del fuoco hanno spento le fiamme, successivamente hanno messo insicurezza lo scenario dell’intervento che si è protratto fino a tarda serata. Gli agenti dei Vigili del Fuoco sono intervenuti con tre automezzi e undici vigili, non si segnalano persone coinvolte ne ferite nell’accaduto. Sono giunte sul posto anche le vetture delle forze dell’ordine per raccogliere indizi per capire cosa abbia portato all’innesco delle fiamme che potevano avere conseguenze peggiori.