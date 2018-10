Spaccio di droga, arrestato 31 enne ad Ascoli

La Sezione Antidroga e crimine diffuso della Squadra Mobile ascolana nella mattinata odierna, su richiesta dell’omologo ufficio di Salerno, ha eseguito una misura cautelare in carcere nei confronti di:

I. S. D., salernitano del 1987, domiciliato di fatto ad a Spinetoli, in via delle Industrie.

per reati inerenti le sostanze stupefacenti.

L’arresto rientra in un’attività più ampia che la Squadra Mobile campana ha effettuato con la DDA locale, e che ha portato in carcere altre 10 persone ed altre 2 ai domiciliari.



Proseguono dunque le operazioni per mantenere la soglia alta nel contrasto ad attività criminose riguardante le sostanze stupefacenti e lo spaccio.