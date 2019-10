SS73Bis, lavori di pavimentazione sulla Bocca Trabaria

Prosegue l’opera di risanamento della pavimentazione stradale avviata da Anas (Gruppo FS italiane) nell’ambito di un vasto piano di manutenzione programmata denominato #bastabuche, che a partire dal 2016 ha previsto investimenti per 1,5 miliardi di euro sul territorio nazionale di cui 80 milioni nelle Marche.

A partire da lunedì prossimo, 21 ottobre, sarà interessato un tratto di circa 4 km sulla strada statale 73bis “di Bocca Trabaria” nei comuni di Fossombrone e Sant’Ippolito, in provincia di Pesaro e Urbino. Per consentire i lavori, il transito sarà regolato a doppio senso di marcia sulla carreggiata opposta mentre lo svincolo diFossombrone Est sarà temporaneamente chiuso in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Urbino.

Il completamento di questa fase è previsto entro il mese di novembre.