Tennistavolo, Senigallia presente al Ping Pong Kids

Si è svolta a Terni la fase finale del Ping-Pong Kids, manifestazione promozionale organizzata dalla federazione per i giovanissimi che si avvicinano allo sport del tennistavolo.

Le Marche sono state rappresentate da ragazzini del vivaio del Centro Olimpico e di Fano e sono stati accompagnati dai rispettivi allenatori Nicola Falappa (Senigallia) e Luigi Paolinelli (Fano).

L’assenza della componente femminile ha limitato fortemente la possibilità di un buon risultato complessivo ma non ha influito sulla qualità delle prestazioni dei maschietti che si sono piazzati nella parte medio-alta delle varie classifiche, in parte tipicamente di giochi di abilità ed altre più vicine allo sport vero e proprio di tennistavolo.



Il movimento giovanile regionale del tennistavolo ha in Senigallia uno dei centri propulsivi insieme a Fano e Jesi, realtà che si sono attivate nel passato proprio grazie alla collaborazione con Senigallia. Per i più giovani iniziano adesso le vacanze ma il Centro Olimpico rimane aperto anche durante la stagione estiva per i turisti ed i campus internazionali e quindi avranno modo di continuare ad allenarsi. Per gli adulti invece occorre aspettare ancora una settimana a causa delle gare in programma sia in regione (Top 8 della serie C2, C1 e C2) che all’estero (Europei Master a Budapest).